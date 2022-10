Calabria | A2A | 20 mln di valore economico distribuito sul territorio

Leggi su iltempo

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Roma, 17 ott. (Adnkronos) - Venti milioni di euro ilsuldella; 6 milioni di euro investiti in infrastrutture ed impianti; 247mila tonnellate di CO2 evitata grazie alla produzione idroelettrica; 598 GWh di energia rinnovabile prodotta. È stata presentata oggi la prima edizione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale dellache rendiconta le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo sulcalabrese nel 2021, nonché i suoi piani di attività per la transizione ecologica dei prossimi anni. “Questo momento di restituzione dei risultati del 2021 agli stakeholders locali rappresenta un ulteriore passo nel percorso di collaborazione di A2A con la Regione, per fornire ...