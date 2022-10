Alpine - Laurent Rossi | Vogliamo usare lidrogeno nei motori a combustione

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Stiamo esplorando la tecnologia dell'idrogeno da bruciare neitradizionali, e non soltanto per le competizioni. Lo ha affermato al Salone di Parigi Larent, ceo dell'. Ielettrici vanno bene per le auto medie e piccole, ma quando hai bisogno di performance a livello continuativo, per esempio nelle GT sportive con cui puoi anche occasionalmente andare in pista, l'idrogeno diventa una tecnologia interessante. Contiamo di mettere su strada un prototipo derivato della Alpenglow nel giro di uno o due anni, ha proseguito il manager. Economicamente sensato. I biocarburanti, ha spiegato, sono anch'essi interessanti, ma al momento ci vedo più un'impiego di nicchia, anche a causa dei costi di produzione molto elevati. L'idrogeno, invece, essendo compatibile con l'elettrico, nelle ...