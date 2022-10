(Di lunedì 17 ottobre 2022) Con un nuovo evento trasmesso in 19 lingue,fa un salto importante e si fa vedere nel mercato. Presentato il nuovo sensore per la qualità dell’aria, tre rilevatori antifumo, l’interruttore e la valvola per l’acqua....

DDay.it

... quinti in classifica (270 milioni ricavati) dopo l'(283): la società del presidente Aulas ha ... Strategia simile anche per l'Atalanta, che ormai da tempola sua squadra senior soprattutto ...... quinti in classifica (270 milioni ricavati) dopo l'(283): la società del presidente Aulas ha ... Strategia simile anche per l'Atalanta, che ormai da tempola sua squadra senior soprattutto ... Ajax rinforza i sistemi per la sicurezza della casa e si lancia nella smart home