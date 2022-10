Paolini in finale | che battaglia contro Wang

Secondain carriera nel circuito WTA per Jasmine, che al Transylvania Open riesce a battere in semifinale la cinese Xiyu Wang (7 - 5, 4 - ...ITALIANI IN CAMPO DOMENICA 16 OTTOBRE : Transylvania Open by Verdino, WTA 250 Cluj - Napoca:- Blinkova, ore 16.30, campo centrale, diretta TV SuperTennis, streaming SuperTennix Il ...Il sogno di una domenica tutta azzurra con ben due italiani in campo a giocare una finale si è realizzato soltanto a metà. Se Lorenzo Musetti non ce l’ha fatta – cedendo in due set a Auger-Aliassime – ...Jasmine Paolini batte anche anche la forte e coriacea cinese Wang Xiyu e si qualifica per la finale del torneo di Cluj in Romania. La 26enne tennista lucchese si è imposta in tre set col punteggio di ...