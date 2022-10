MotoGP | Alex Rins | “Vittoria davvero speciale per la Suzuki | ho la pelle d’oca”

Leggi su oasport

(Di domenica 16 ottobre 2022)compie una piccola grande impresa e vince il Gran Premio d’Australia 2022, terzultimo round stagionale del Mondiale. Il 26enne catalano, autore di una rimonta strepitosa dalla decima posizione in griglia, ha centrato il quarto successo in carriera nella classe regina regalando alla(che lascerà il Motomondiale a fine anno) un successo di tappa che mancava da quasi due anni. Il futuro pilota della LCR Honda ha avuto la meglio per 186 millesimi sulla Honda di Marc Marquez e per 224 millesimi sulla Ducati di Francesco Bagnaia al termine di un ultimo giro estremamente spettacolare. Equilibrio atipico per una gara di, con i primi sette al traguardo racchiusi in meno di nove decimi. “È l’ultima volta dellaqui in Australia ed è...