(Di domenica 16 ottobre 2022)intra ile gli agenti di Rafaelper discutere ildel portoghese con i rossoneridecisiva per ile Rafael. I dirigenti rossoneri incontreranno l’entourage del portoghese per discutere il. Come riporta il Corriere della Sera, l’obiettivo è risolvere il tutto prima del Mondiale, ma è un obiettivo assai difficile. Tante le grane da risolvere. Dalla richieste di 7 milioni di ingaggio del giocatore alla multa che lo stesso deve allo Sporting Lisbona di 16,5 milioni di euro e per la quale il club vuole dare un contributo. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

Nelle ultime 3 sfide il Bologna ha perso nella gara contro i pari età di Napoli,e Frosinone. ... vi mostriamo le nostre probabili formazioni relativamente all'valevole per la ottava ...... Pioli non avrà De Ketelaere nel posticipo trae Verona e ha già deciso come giocare sulla ... il Psg è più freddo su Skriniar e vira su un altro obiettivo per la difesa,nei giorni ... Milan, incontro in settimana con Leao per il rinnovo Firma fino al 2025 in arrivo nei prossimi giorni. Non c'è alcun problema per un accordo con il Milan. L'annuncio atteso davvero a breve ...Incontro in settimana tra il Milan e gli agenti di Rafael Leao per discutere il rinnovo del portoghese con i rossoneri Settimana decisiva per il Milan e Rafael Leao. I dirigenti rossoneri incontrerann ...