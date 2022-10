Domenica In alle 14 su Rai 1 | contenuti e ospiti | Montesano per la gioia di tutti i no - vax

(Di domenica 16 ottobre 2022)In, una puntata interessante, Si apre con un talk dedicato a "Ballando con le stelle" la sesta puntata di "In", in onda16 ottobre14 su Rai 1. In studio Iva Zanicchi,...

Sky Sport

DIRETTA LAZIO UDINESE: PARTITA INSIDIOSA PER SARRI! Lazio Udinese , in diretta16 ottobre 2022ore 15.00 presso lo stadio Olimpico di Roma , sarà una sfida valida per la 1ogiornata del campionato di Serie A . Si affrontano quelle che assieme al Napoli sono ...Commenta per primo Dopo le vittorie di Lilla e Lens e il pareggio del Lorient , ladi Ligue 1 si chiude con il grande classico tra Psg e Marsiglia , big match dell'undicesima giornata20:45 al Parco dei Principi. Prima, si parte però con Tolosa - Agers13.15 ... Partite Serie A oggi, il calendario e gli orari della 10^ giornata Complice una classica domenica da ottobrata romana, con la temperatura decisamente oltre i 20 gradi, in tanti hanno scelto di trascorrere la giornata festiva sul litorale romano. Qualcuno in costume i ...Bari, meteo per Domenica 16 Ottobre 2022. Giornata caratterizzata da soleggiamento diffuso, temperature comprese tra 13 e 24°C ...