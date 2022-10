Bug delle notifiche di WhatsApp risolto con l’ultima beta

(Di domenica 16 ottobre 2022) Abbiamo una nuova iterazione diper Android, arrivata alla serie firmware 2.22.22.16. Come riportato da ‘wainfo.com‘, l’aggiornamento risolve il bug presentatosi in seguito al rilascio della2.22.22.11, che rendeva possibile aggiungere dei link all’internodescrizioni degli aggiornamenti di stato. Il disguido non consentiva al servizio di emettere l’avviso sonoro relativo alle(in qualche occasione non funzionava nemmeno la vibrazione, perdendo inevitabilmente tutti i messaggi ricevuti, qualcuno che magari poteva esigere risposte istantanee). La2.22.22.16 diper Android ha proprio lo scopo di risolvere il bug in questione, ripristinando il suono emesso dalle ricezione...

