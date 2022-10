Boxe | Wilder è tornato | ko al 1º round Haney si conferma campione

(Di domenica 16 ottobre 2022) Deontay. Due volte sconfitto e imbrigliato tra la furbizia tattica e la classe di Tyson Fury, the Bronze Bomber batte Robert Helenius con un ko al primo. Un diretto destro spegne la luce al finlandese due volteeuropeo dei pesi massimi e chiude un match che vedeva una differenza di quasi 40 libbre a favore di Helenius., numero 1 del ranking WBC, dovrebbe essere designato per l’eliminatoria finale contro Andy Ruiz, reduce dalla vittoria contro Luis Ortiz per decisione unanime. Il 36enne americano glissa in conferenza stampa: “Sono pronto per chiunque. Che si tratti di Andy Ruiz o Oleksandr Usyk. Deontay”. Poi dopo aver rivolto un pensiero ad Helenius (“Spero stia bene”), c’è spazio per la commozione e il ricordo ...

