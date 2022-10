Bocchetti | “Che errore sul gol di Tonali! Ma applausi per l’assist di Rebic”

Commenta per primo Salvatore, tecnico del Verona, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Milan: 'Ho trovato una squadra un po' scoraggiata, ma devo direi ragazzi si sono messi subito a disposizione. Sono ...6,5: la squadra gira sicuramente con più convinzione, portando più uomini in area ... qualche intervento tempestivo ma anche il troppo spazio lasciato a Piccolicentra la traversa. Tomori ...Gli uomini di Bocchetti dopo il pareggio trovano coraggio. La prima occasione dopo quattro minuti capita a Giroud: il francese con un morbido tocco mette alto dal limite. Velo di Depaoli per Gunter il ...Il tecnico gialloblù ha analizzato la partita persa contro il Milan ai microfoni della sala stampa del Bentegodi Un pizzico di amarezza, ma anche tanta fiducia: questi i sentimenti che trasudano dalle ...