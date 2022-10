Atp Firenze 2022 | Nardella | “E’ stata una scommessa vinta | vogliamo altro evento internazionale”

(Di domenica 16 ottobre 2022) Il vincitore dell’Atp di, Felix Auger-Aliassime, ha auspicato per il 2023 una seconda edizione del torneo. “Mi ha fatto molto piacere – ha detto il primo cittadino del capoluogo della Toscana, Dario– Noi pensiamo sempre chesia la città più bella del mondo ma quando ce lo dicono gli altri ci fa ancora più piacere. Ho scambiato due parole con il vincitore del torneo e l’ho invitato in vacanza qui: mi ha detto che stasera si divertirà per festeggiare, cheè magnifica e che vorrebbe tornare a giocare da queste parti”. “E’una, lo hanno detto tutti: gli organizzatori, la Federtennis e la stampa. Unadopo un lunghissimo digiuno – ha aggiunto il ...

Undici ace per Auger - Aliassime, che ha concesso soltanto una palla break al suo avversario nel primo game al servizio della sua partita; la sua aggressività si è riflessa in risposta, procurandosi ...Completa la parte alta del tabellone per quanto riguarda l'Italia il 'numero due' Lorenzo Musetti, semifinalista a. Dopo un bye, la sfida con una vecchia conoscenza come Laslo Djere....Wolf, dopo una grande settimana che lo ha visto per la prima volta finalista a livello Atp, si consola con il best ranking al numero 56 del mondo: la settimana prossima scenderà in campo nel 250 ...Anche Brancaccio al match decisivo, mentre Maestrelli si arrende a Misolic. Sonego esordirà con Baez. Possibile una finale Musetti-Berrettini ...