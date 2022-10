Video Gol Balotelli a 102 km/h in Sion - Lucerna 2 - 0

Dopo ildecisivo segnato nel derby di Torino, l'attaccante serbo della Juve, Dusan Vlahovic, ha offerto la cena in un ristorante del ...Terzoconsecutivo per Mario Balotelli nel campionato svizzero con il Sion. L'attaccante italiano ha aperto la sfida contro il Lucerna, terminata 2 - ...Il derby di Torino va alla Juventus. La formazione bianconera rialza la testa dopo le sconfitte contro Milan e Maccabi Haifa, piegando di misura il Torino.Il video con gli highlights e i gol di Athletic Bilbao-Atletico Madrid 0-1, match valido per la nona giornata di Serie A 2022/2023. I colchoneros rialzano la testa e vincono in casa dei baschi grazie ...