Scherzi a parte | nell’ultima puntata Giucas Casella | Elisabetta Gregoraci e Drusilla Gucci

Leggi su spettacolo.eu

(Di sabato 15 ottobre 2022)dello show condotto da Enrico Papi “le vittime”, Deborah Compagnoni,Domenica 16 ottobre in prima serata su Canale 5 ultimo appuntamento con, il programma più irriverente della televisione condotto da Enrico Papi. Anche in questa edizione, Papi e gli autori del programma prendono di mira i volti più noti del mondo dello spettacolo, dello sport e del giornalismo. I protagonisti, spesso grazie alla complicità di persone a loro vicine e ovviamente a loro insaputa, si ritrovano nelle situazioni più grottesche e inverosimili. Le vittime, ospiti in studio, si rivedono a mente lucida e ...