Scatenano l' odio poi twittano la solidarietà L' ipocrisia di Letta e compagni su La Russa

Liberoquotidiano.it

Ma il nostrovivrà per secoli'. Sotto il post molti ucraini hanno ringraziato il primo cittadino e i lavoratori comunali per il lavoro fatto in un così breve lasso di tempo. Sul canale Telegram ...Ma il nostrovivrà per secoli', ha scritto Filatov nel post. Ieri aveva scritto che il missile che aveva provocato la voragine era caduto a cinque metri dall'autobus nella foto e che solo per ... Giorgia Meloni, la foto che scatena l'odio rosso: "Fascismo I colori..." Poco dopo le 18, una notte e una giornata intera dopo le minacce a suon di stella a 5 punte all'indirizzo di Ignazio La Russa, arriva la ...Prima uno striscione poi una scritta contro il nuovo Presidente del Senato Ignazio La Russa. Uno striscione su un ponte nei pressi del Colosseo e una scritta sulla serranda della sede di Fratelli d’It ...