Misano Adriatico | nudo corre in strada | il video del runner senza veli diventa virale

ilmattino.it

Una scena da non credere. Un uomo nudo che corre da solo sul lungomare ormai deserto di metà ottobre a, pochi chilometri da Rimini. Il misterioso runner senza veli, un uomo attorno alla cinquantina d'anni in lieve sovrappeso, è comparso senza vestiti tra la Litoranea nord e viale ...Novantamila euro complessivi, stanziati dal Comune diattraverso i fondi Covid riconosciuti ai Comuni della zona rossa, per sostenere le associazioni sportive e i Comitati Cittadini per far fronte, in particolare, agli incrementi delle ... Misano Adriatico, nudo corre la maratona in strada: il video del runner senza veli diventa virale Una scena da non credere. Un uomo nudo che corre da solo sul lungomare ormai deserto di metà ottobre a Misano Adriatico, pochi chilometri da Rimini. Il misterioso runner senza veli, un ...Prima giornata per il Misano Classic a MWC nel segno di Giacomo Agostini. Il 15 volte campione del mondo ha festeggiato nella Riders’ Land, anima sportiva ...