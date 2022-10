La Turris aggiusta la difesa ma non sfonda | pari a reti bianche col Monopoli

(Di sabato 15 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Dopo le trediciincassate nelle ultime tre partite di campionato, lasistema la retroguardia ma non riesce are contro il. Al “Liguori” la sfida tra le formazioni di Padalino e Laterza termina a. Un punto ciascuno, con i corallini che trovano il secondo segno ics stagionale, salendo a quota quattordici punti. Martedì, nel turno infrasettimanale, laproverà a ritrovare il successo nella trasferta di Potenza.0-0 SS(4-3-3): Perina, Frascatore, Boccia, Santaniello (65’ Maniero), Giannone (K) (78’ Longo), Leonetti, Haoudi (78’ Ercolano), Manzi, Finardi (73’ Taugourdeau), Contessa, Gallo (65’ ...

