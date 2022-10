Giulia Salemi in lacrime in tv | “a mia madre è stata negata…”

Leggi su altranotizia

(Di sabato 15 ottobre 2022)ospite al programma televisivo Le Iene ha mostrato tutto il suo dolore al pubblico e con un lungo monologo ha raccontato un retroscena che non tutti conoscevano. La nota influencer e modella si sta mobilitando in prima persona per dare sostegno alle donne iraniane dopo la tremenda uccisione di Mahsa Amini.-Altranotizia.it-(Fonte: Google)si è messa a piangere durante la trasmissione condotta da Teo Mammuccari e Belen Rodriguez e in tanti si sono stretti attorno a lei e attorno al grande dolore di cui ha raccontato e sostengono l’importante messaggio del quale si è fatta portavoce., il pianto dell’influencer in tv Come senza dubbio avrete saputo, già nel corso di questi ultimi ...