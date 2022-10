Energia | Nomisma | «Prepariamoci al razionamento e compriamo un generatore»

(Di sabato 15 ottobre 2022) «Vado giù ‘peso‘, ma bisogna militarizzare la crisi a livello nazionale e anche europeo. Nel senso che sarà necessario, speriamo di no, prendere in considerazione il» delle fonti energetiche, a partire dal gas. Lo ha detto oggi Davide Tabarelli, presidente di, in occasione di un convegno promosso a Bologna da Ascom, Abiconf e UnoEnergy sharing solutions secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Dire. «Compratevi unelettrico per questo inverno e forse anche per il prossimo», suggerisce ancora Tabarelli alla platea. «Purtroppo ci sono dati impressionanti, come ha detto anche l’Autorità dell’. Cose mai viste, a ottobre abbiamo quasi un raddoppio delle tariffe, che sono state tenute ferme da inizio anno», sottolinea l’esperto. Se prima il gas costava ...

