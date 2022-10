Ein Prosit 2022 | oltre 120 appuntamenti e 72 chef di fama internazionale

Leggi su udine20

(Di sabato 15 ottobre 2022) Il Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e del Passo Pramollo, in collaborazione con la Regione FVG, l’Assessorato alle Attività Produttive, PromoTurismoFVG, il Comune di Udine, la Camera di commercio Pordenone-Udine, la Fondazione Friuli e l’Università di Udine e con la preziosa attività di relazioni nazionali e internazionali di Paolo Vizzari e Manuela Fissore, organizza la ventitreesima edizione di Ein. Un evento enogastronomico capace di mettere in relazione temi quali la cultura culinaria, la tradizione vinicola regionale e la conoscenza delle materie prime nella cucina attraverso cene, degustazioni e laboratori dedicati, incontri. Ein, con il suo costante e crescente richiamo costituisce ormai uno degli eventi simbolo dell’enogastronomia in Italia e nel resto del mondo. Per il terzo anno l’evento si ...