(Di sabato 15 ottobre 2022) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - La richiesta dial Pse di Articolo Uno, in qualità di partito osservatore, introdotta in primavera, è stata adottata all'unanimità dalla Presidenza ealin corso a, alla presenza del segretario Robertoe della responsabile Esteri Anna Colombo. Si legge in una nota. "In un momento cosi drammatico e difficile per italiani ed europei, alle prese con il ritorno dell'inflazione, al rallentamento dell'economia e alla crescita delle diseguaglianze di reddito, con crisi sistemiche sullo sfondo legate al cambiamento climatico ed alla guerra, una scelta di campo chiara anche in Europa. Nel corso della giornata il ministroavrà incontri bilaterali con i principali ...

La Svolta

...la presidente umbra Donatella Tesei - è una cosa straordinaria e con lo strumento dell'bonus ...il bene della città e della regione e soprattutto in periodi difficili e complessi ci dà una...... Tu sei la nostra! Tu intercedi per noi davanti alla maestà di Dio! Sei oggi in Ucraina ... Yesterday's teachers and sportsmen, yesterday's workers in the realm of culture and, engineers, ... Ultimo'ora: Art.1: Speranza oggi a congresso Pse a Berlino, sarà formalizzata adesione Roma, 15 ott. (Adnkronos) - La richiesta di adesione al Pse di Articolo Uno, in qualità di partito osservatore, introdotta in primavera, è stata adottata all unanimità dalla Presidenza e ...Via libera all’iter della riforma per gli anziani non autosufficienti: su proposta del Presidente del Consiglio Mario Draghi, del ministro del Lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando e ...