X Factor 2022 | conclusi i bootcamp | le scelte di Dargen e Ambra Angiolini

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Con lediD’Amico esi sonodi X: il racconto della serata Fiato sospeso e grande tensione nel secondo appuntamento con idi X. Ieri sera è toccato aD’Amico escegliere i sei componenti delle rispettive squadre che accedono alle Last Call, attese per la prossima settimana: sarà, quello, l’ultimo scoglio prima dei Live Show. Uno scoglio per cui non lotteranno i Disco Club Paradiso, della squadra di, che essendo l’unica band promossa in questo step, in virtù del regolamento che obbliga i giudici a portare ai Live almeno una ...