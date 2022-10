Wanda Nara si veste di trasparente | “Sei l’invidia di tutte!” | In delirio i suoi fans – FOTO

(Di venerdì 14 ottobre 2022)impressiona ad ogni uscita, da quando è single però spesso esagera, anche l’ultima sequenza è quasi da censura PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM I fari sono spesso tutti puntati su di lei, in questo periodo post divorzio più che mai, non sembra però risultare troppo impensieritache impegnatissima in Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Il divorzio tra Mauro Icardi esembra ormai una certezza. Il giornalista Angel de Brito ha mostrato nel programma tv LAM le carte della separazione che sono già state firmate dall'imprenditrice e influencer. Del resto è ...La guerra mediatica trae Mauro Icardi non sta piacendo a Maxi Lopez . L'ex attaccante è piuttosto adirato per il modo in cui suoi tre figli - Valentino, Benedicto e Constantino - sono stati messi in mezzo. Dopo i ...Il giornalista Angel de Brito ha mostrato in tv un documento con la firma dell'imprenditrice e influencer argentina ...La guerra mediatica tra Wanda Nara e Mauro Icardi non sta piacendo a Maxi Lopez. L'ex attaccante è piuttosto adirato per il modo in cui suoi tre figli - Valentino, Benedicto e Constantino - sono stati ...