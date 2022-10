Ucraina | appena mobilitati già morti | prime notizie di russi caduti

(Di venerdì 14 ottobre 2022) (Adnkronos) – La mobilitazione parziale ina è stata annunciata il 21 settembre e già arrivano ledi primi coscrittial fronte, sottolineando come siano stati mandati a combattere con poco o nessun addestramento. A scriverlo è Moscow Times, che racconta le storie di uomini come Andrey Nikiforov, avvocato di San Pietroburgo richiamato il 25 settembre e morto il 7 ottobre nei combattimenti vicino alla cittàoccupata di Lysychansk. I media locali di Krasnoyarsk riportano oggi la morte di tre uomini di questa regione siberiana, di 32, 40 e 42 anni. Sonoinl’8 ottobre, dieci giorni dopo essere stati. Nella regione dei monti Urali di Chelyabinsk, le autorità hanno confermato la morte di cinque uomini del distretto di ...

...l'8 ottobre, dieci giorni dopo essere stati mobilitati. Nella regione dei monti Urali di Chelyabinsk, le autorità hanno confermato la morte di cinque uomini del distretto di Korkino,