Totti in campo contro la Roma per la Supercoppa di Calcio a 8

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Si svolgerà il 24 ottobre la finale delladia 8 traSoccer Weese e la. Una partita speciale, soprattutto perchè giocherà l’ex Capitano giallorosso, oggi in veste speciale di avversario ma che per 25 lunghi anni è stato la bandiera della squadra giallorossa in Italia e nel mondo. Un match che promette spettacolo, soprattutto perchè Francescotornerà a indossare la sua maglia numero “10” e tornerà a incantare, con le proprie magie calcistiche, grandi e piccini. Il leggendario giocatore giallorosso, da mesi sta continuando a trascinare il club delSoccer Weese, facendo la fortuna di mister Carlo Cancellieri. Una garanzia per la squadra, avendo a disposizione un’autentica leggenda della Serie A e soprattutto una rosa con altrettanti campioni che ...

... che a Roma è stato visto (che roba assurda) come colui che ha accompagnato alla pensione, ... 'Ma io lezioni non le so dare a nessuno', sbottò dopo i 6 gol suldell'Ajax. La frase più bella, ...Nonostante i suoi 39 anni ha ancora la voglia di scendere ine dare tutto per la maglia. L'... Meglio di lui solo Francesco(23), Gianni Rivera (20) e Silvio Piola (20). Per lui ... Calcio a 8, Francesco Totti torna in campo a Trigoria. La diretta su Repubblica