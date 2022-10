Silvia Cipriani | Tamara | «Mio marito non c’entra Chi sa parli»

(Di venerdì 14 ottobre 2022)su: «Non sapevamo che zia avesse dei soldi da parte» RIETI – La moglie del nipote diNobili, torna a parlare alle telecamere de La vita in diretta dopo molto tempo. «Non sapevamo che zia avesse dei soldi da parte. Quando ho affermato che viveva solo con la pensione, eravamo convinti di questo. Penso che mioValerio sia completamente estraneo alla vicenda. Sono provata, soprattutto per Valerio che piange tutto il giorno», affermaa Lucilla Masucci. «Non ci aspettavamo l’accusa nei confronti di Valerio, ha sempre protetto sua zia, non le avrebbe mai fatto male perché era la parente più prossima che aveva. Quello che lo ferisce di più è il fatto di immaginare sua zia sola perché non ...

... Luciano Garofano , come perito di parte in relazione agli esami tecnici e scientifici di cui sarà oggetto, mercoledì prossimo a Roma, la Fiat Palio in uso aDisposte nuove indagini per far luce sul caso di, l'ex postina di Contigliano, in provincia di Rieti, scomparsa tre mesi fa e gli inquirenti sospettano uccisa, abbandonando poi il cadavere nel bosco di Montenero in Sabina. Il ...La risposta dall’ autopsia sui resti di Silvia Cipriani probabilmente non arriverà perché le ossa rinvenute non hanno fornito ...Giallo dell'ex postina Silvia Cipriani, la Procura ha disposto nuove indagini: si cercano tracce sull'auto dell'anziana di Clemente Pistilli Il sostituto… Leggi ...