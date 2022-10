Rula Jebreal contro La Russa | un “fascista dichiarato”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) La giornalistasi oppone fortemente all’elezione di Ignazio Laal Senato. Eletto dall’opposizione,critica duramente l’elezione di un “” dopo la presidenza della superstite ad Aushwitz Liliana Segre.critica l’elezione di LaPhotocredit: liberoquotidiano.itDelusa e amareggiata dall’elezione “aberrante ed offensiva” di Ignazio Laal Senato,spiega le sue ragioni. La giornalista trova inaccettabile che il candidato sia stato eletto dall’opposizione. Da Forza Italia infatti sono arrivati solo 2 voti “Laè stato eletto presidente del Senato con 19 voti non di destra. Chi sono i ...

contro Ignazio La Russa: la giornalista ancora una volta si è scagliata contro la destra. Il suo obiettivo L'articolocontro Ignazio La Russa: la giornalista insulta sui ...Una"Lula" ( l'ex presidente del Brasile che proteggeva Cesare Battisti )fuori controllo. Anzi, out of control , per sintonizzarsi sul suo strampalato approccio, visto che la nostra ...