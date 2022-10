Putin | non mi pento | ci muoviamo nel modo giusto in Ucraina

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Il presidente russo Vladimirha risposto di "no" quando i giornalisti gli hanno chiesto se si rammaricasse di qualcosa per il conflitto in. Lo riporta l'agenzia Interfax. "Voglio ...

"C'è stato tutto un lavoro preparatorio, ovviamente " aggiunge- . Prima pensavano che al limite potevano utilizzarli questi gasdotti invece adessosi possono più utilizzare. Peròviene ...Quindi stiamo agendo in modo corretto e tempestivo", ha dichiarato, che a febbraio ha ordinato l'invasione dell'Ucraina scatenando un conflitto nel quale hanno perso la vita decine di migliaia ...Il presidente russo è intervenuto da Astana e ha fatto il punto sul conflitto. Chiusa per ora l'ipotesi di un vertice con Biden: "Non ne vedo il bisogno" ..."Non c'è più bisogno di attacchi massicci in Ucraina" perché "il nostro obiettivo non è distruggere l'Ucraina", lo ha detto il Presidente russo Vladimir Putin in conferenza stampa da Astana a ...