Netflix con la pubblicità | 5 49€ al mese dal 3 novembre

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Arriva l'abbonamento a Netflix con la pubblicità. Il servizio streaming con sede a Los Gatos in California annuncia l'abbonamento Base con pubblicità, il piano più economico che include interruzioni pubblicitarie, disponibile anche in Italia. Il nuovo piano è stato reso possibile dalla partnership con Microsoft. Base con pubblicità costerà solo 5,49

In questo modo il gruppo segue altre tv come Hulu, Disney+ e HBO Max che hanno opzioni più economiche con pubblicità. Netflix, che ha trasmesso grandi successi come 'Stranger Things' e 'Squid Game', Netflix ha finalmente svelata data e prezzo del suo piano di abbonamento con pubblicità: sarà sottoscrivibile in Italia dal 3 novembre a 5,49€ al mese. Le pubblicità saranno collocate strategicamente