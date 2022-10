LIVE Musetti-McDonald 4-0 | ATP Firenze 2022 in DIRETTA | due break di vantaggio per il carrarese

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-30 Il nastro smorza l’attacco diche poi è costretto ad una difficile difesa. 0-15 Esagera nella ricerca della profondità con il dritto. 4-0! Non c’è partita:detta i ritmi,non sa cosa inventarsi per vincere i punti. 30-40 ROVESCIO LUNGOLINEA PARADISIACO! Palla del doppio. 30-30 Buona prima al centro e chiusura con il dritto. 15-30 Secondo ace del match per lo statunitense. 0-30 Risposta bassa, epuò passare con il rovescio lungolinea. 0-15 Drittone didopo il rovescio alto! 3-0. Palla corta e volée in allungo: inizio straordinario per il giocatore di casa. 40-0 C’è ...