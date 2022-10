Ey presenta la mobilità di oggi e di domani

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Milano, 14 ott. (Adnkronos) - Next Mobility Exhibition l'evento internazionale biennale dedicato alla filiera dellacollettiva ha ospitato il workshop Ey Mobility Summit 2022, l'occasione per discutere su come il mondo dellastia rapidamente evolvendo, aprendo nuovi scenari ed opportunità. Ad organizzare l'incontro nei padiglioni di Rho Fieramilano è stata Ey, leader mondiale nei servizi professionali di revisione e organizzazione contabile, fiscalità, transaction e advisory. Tanti i quesiti affrontati durante i vari panel, un confronto tra rapnti di aziende e professionisti del settore sulla rapida trasformazione che il mondo dellasta attraversando, definendo così nuovi scenari e opportunità. Due in particolare gli interrogativi: il mercato è davvero pronto per la ...