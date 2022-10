(Di venerdì 14 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Renault è da sempre un brand che pone l’uomo e le sue esigenze come suo baricentro, una Marca human-centric, una Marca che sorride, empatica, che si prende cura delle persone, che ama avvicinare gli uni agli altri piuttosto che avvicinare luoghi. Uno dei suoi obiettivi prioritari, non a caso, è la massima soddisfazione del cliente in tutto il suo percorso esperienziale con la Marca. Il Costruttore transalpino, insieme alla sua Rete, ha agito in questi anni per trasformare radicalmente l’esperienza cliente, con l’obiettivo di renderla sempre più semplice ma efficace al tempo stesso, impegnandosi su 3 assi principali: le persone, i processi e gli strumenti digitali. Acquistare un’auto è un impegno economico oneroso, che può essere fonte di interrogativi che richiedono consulenza ed accompagnamento. La Marca e la rete di concessionari Renault si adoperano ...

Italpress

... per prima cosa avrà un ruolo diplomatico...poi terrà incontri settimanalila Truss" , dice il. "Rientra nei suoi diritti fare domande a Liz Trusssenza dirle quale politica lei debba o non ...Williams Editore : BookEdizione : 8 gennaio 2018 Pagine : 152 Formato : Copertina flessibile ... Manuale di autodifesa per sovranisti:prologo per non sovranisti Sovranismo. La grande sfida ... Con "Time for quality life" la Renaulution approda nel post vendita Agenzia di stampa Italpress Analisi mercati azionari di Fawad Razaqzada riguardo: XAU/USD, Future Oro, Future Nasdaq 100, SPDR® Gold Shares. Leggi le analisi titoli azionari di Fawad Razaqzada su Investing.com.ROMA (ITALPRESS) – Renault è da sempre un brand che pone l’uomo e le sue esigenze come suo baricentro, una Marca human-centric, una Marca che sorride, empatica, che si prende cura delle persone, che a ...