Wta San Diego 2022 | Trevisan lotta ma cede a Collins in due set

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Martinaesce di scena nel secondo turno del Wta 500 di San. La tennista fiorentinamain due set alla padrona di casa Danielle, in nemmeno un’ora e mezza di gioco: 6-2 6-4 il risultato finale. Il primo set è da dimenticare per l’azzurra, che perde i primi due turni al servizio e si ritrova sotto per 4-0; inutile il break recuperato nel settimo game, visto chechiude i conti rubando di nuovo la battuta all’avversaria, che appare troppo debole sia in battuta, nonostante una percentuale più alta di prime in campo, sia in risposta. IL TABELLONE Nel secondo set la situazione si sblocca nel terzo game, quando èa strappare il servizio all’avversaria alla quarta palla utile, subendo, però, l’immediato ...

