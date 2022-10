Uomini e Donne | Armando Incarnato geloso di Riccardo Guarnieri | è scontro

Nella puntata di, oggi in onda su Canale 5 , Ida Platano racconta di aver chiuso il telefono in faccia a Riccardo Guarnieri . Il cavaliere pugliese si è frapposto tra Armando Incarnato e Cristina , ...I ricercatori hanno seguito per due settimane 299 soggetti,, con età comprese tra i 16 e i 77 anni, 87 dei quali con una diagnosi di malattia mentale. ' e canali, oltre che d'acqua, ...Anche Torino 'svela' la libertà con le donne iraniane. Questa mattina gli esponenti torinesi di +Europa hanno dato vita al flash mob che in questi giorni sta attraversando l'Italia in segno di solidar ...Da Uomini e Donne alla letteratura il passo è molto breve per Tina Cipollari. La protagonista del programma di Canale 5 Uomini e Donne ha annunciato l’uscita del suo primo libro. Il titolo è Piume di ...