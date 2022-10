Rivelazione bomba sul GF Vip | “Non è previsto” | Richiesta ignorata | colpo durissimo per i fan

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Pessima notizia per i fan del GF Vip 7: laè caduta nel vuoto, la produzione ha opposto un fermo rifiuto. GF Vip 7 (fonte youtube)La settima edizione del reality di Canale 5 ha solamente poche settimane di vita, ma le polemiche rappresentano già il leit-motiv fuori e dentro la casa di Cinecittà. Alfonso Signorini ha varato il format con il consueto entusiasmo, introducendo agli spettatori anche alcune novità strutturali. La maggiore di esse riguarda il mondo dei social: il conduttore ha infatti scelto di includere Twitter nell’organico del programma, delegando a Giulia Salemi il compito di monitorare il sentiment nell’hashtag #GFVIP. La recente squalifica di Ginevra Lamborghini ha creato comprensibile tam-tam in rete, e il fandom dell’ereditiera ha lanciato il trend #Ginevradentro. Alfonso Signorini ha replicato ad una lettera in tal senso pervenuta nella sua ...

Sport News.eu

Per guardare questo filmdella A24, invece, bisogna sedersi in sala abbandonando tutto ... A questo proposito, chiamiamo in causa l'uomo che si è lanciato in un tuffo aesattamente ...L'ex moglie di Bradford rivela: 'Amore libero Bugiarda! Lei era l'amante' La...in studio da Alfonso Signorini Sicuramente il fratello di Giaele De Donà ha lanciato uno scoop... Caso Red Bull, ultim’ora scioccante: rivelazione bomba Nella giornata di oggi, è arrivata l’ennesima notizia bomba. Uno degli uomini chiave della Red Bull ha rilasciato alcune sorprendenti dichiarazioni in cui ha rivelato alcuni dettagli importanti sulla ...Sono un mucchio di sciocchezze.“. “Nell’ultimo anno abbiamo rinnovato il contratto di Mbappe’ rendendolo uno dei più grandi dello sport.” Prosegue la fonte. Sei qui: Home » News sul Calcio » “Coinvolt ...