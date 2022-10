Matteo Berrettini | Firenze stregata | il romano ko al primo contro Baena

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Tutti, compreso il grande protagonista tanto atteso dalla città fiorentina, sono delusi.è uscito malamente alturno degli ATP 250(città alla quale è molto legato per la famiglia pur essendo nato a Roma)lo spagnolo Roberto Carballesper 5-7 7-6 7-5. Il ko estromette il tennista nostrano dal torneo toscano e, purtroppo, anche dalle Finals di Torino. Oggi in campo andrà Lorenzo Musetti per salvare l’onore azzurro. Lo sconforto di: “Ho perso io, ha perso la Fiorentina…” “È stata una serata estremamente complicata e sarà difficilissima da mandare giù. Stanotte non ci dormirò su, ma ormai siamo abituati e fa parte del gioco. Forse il game su cui ho più rimpianti è quello del 2-1 nel ...

