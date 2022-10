LA NAZIONE

La 'miracolosa' guarigione in un video dove si vede il 40enne brianzolo in un ristorante di Livorno con la ...... portavoce di un gruppo di famiglie con questo tipo di problematiche - è se un bimbo disabile non è in, se non ha tratti fisiognomici che ne evidenziano lo stato, se non ènon ... Ipovedente e in carrozzina: esce dal carcere. Ma al ristorante cammina e legge il menu L'iniziativa, che si somma a quelle già varate nei mesi scorsi, rientra nell'ambito di "Superiamo gli ostacoli", un progetto nato per l'accompagnamento allo stadio dei romanisti con disabilità motoria ...La predisposizione di un punto accoglienza all’Olimpico nei pressi del tornello dedicato ai disabili ha l’obiettivo di supportare i tifosi, migliorando la loro esperienza allo stadio ...