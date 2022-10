GF Vip | Edoardo deluso da Antonella | Non sei sensibile come credevo

GFDonnamaria e il litigio con Antonella Fiordelisi: cosa è successo tra i due Lo speaker radiofonico e volto L'articolo GF, litigio traDonnamaria e Antonella Fiordelisi: cosa ...Sta succedendo di tutto nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello. Questa sera andrà in onda un'altra puntata di questa edizione e sicuramente Alfonso Signorini ...ha detto che è una ...Gf Vip Antonella Edoardo litigio, Donnamaria si è sfogato con Luca Salatino confessando una forte gelosia nei confronti di Antonella ...In questi ultimi giorni i due gieffini Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono molto avvicinati tanto da far pensare che tra i due potesse nascere qua ...