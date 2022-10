Fiorentina in crisi | ma in coppa serve un’altra vittoria con gli Hearts

Leggi su sportface

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Chi vince festeggia, chi perde spiega. Lo ha ricordato Vincenzo Italiano in conferenza stampa alla vigilia della delicata partita contro gli, in primis perché c’è l’obbligo di vincere per restare quantomeno al secondo posto, e poi perché c’è un altro obbligo, quello di rialzare per l’ennesima volta la testa in questo avvio di stagione davvero sciagurato. La, infatti, è innera e ha tanto da spiegare. Lo 0-4 pesantissimo subito lunedì per mano della Lazio è una ferita che difficilmente si può risanare in tre giorni, ma gli impegni in Conference League consentono di voltare subito pagina, a patto però di scrivere un capitolo diverso, quello di unaconvincente che possa diradare le nubi sul club gigliato. Nessuno si aspettava un avvio così complicato per i viola, ma ormai è inutile ...