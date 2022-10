Sky Tg24

Eurocontrol prevede che il traffico aereo raggiungera' il 90% dei livelli pre -nel prossimo inverno. L'accordo offre anche alle compagnie aeree e ai coordinatori degli slot una maggiore ..."Gli imprevisti della vita. Essere eletti in Senato e non poter partecipare alla seduta d'insediamento per via del. Avrei voluto stringere la mano a Liliana Segre, stamattina. Sarebbe stato per me il modo più bello di iniziare questa nuova avventura". Lo scrive su Facebook Ilaria Cucchi neo eletta nelle fila ... Covid, le notizie. Iss: "Nelle Rsa basso impatto su ricoveri e decessi". LIVE (Adnkronos) - "Meno di 7 italiani su 100 si sono sottoposti alla quarta dose booster di vaccino anti-Covid: la media a livello nazionale per la quarta dose è pari al 6,63%". È quanto emerge dalla 98ma ...Covid-19, nel bollettino odierno della ASL di Latina sono risultati essere 345 i nuovi positivi. Numeri pressoché stabili, con Latina che resta la città ...