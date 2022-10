(Di giovedì 13 ottobre 2022) LONDRA (INGHILTERRA) -Classic ha presentato due esclusive C -per celebrare i successi ottenuti dalle pioneristiche vetture del 1953. Ogni "70 -" presenta delle ...

Italpress

Entrambe le C - type"70 - Edition" sono state allestitecolorazioni e finiture evocative,badge smaltati in argento realizzati a mano, cuciture e ricami "70 - Edition" e...T.) presenta il progetto Jewerly, pensato per ricreare vetture ispirate al passato...piemontese ha scelto una strada che va oltre il restomod e si avvicina più a quella delleSeries ... Con le "Continuation 70-Edition" torna la leggendaria Jaguar C-Type Agenzia di stampa Italpress Due esclusive C-Type Continuation per celebrare i successi ottenuti dalle pioneristiche vetture del 1953. (ANSA) ...LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Jaguar Classic ha presentato due esclusive C-type Continuation per celebrare i successi ottenuti dalle pioneristiche vet ...