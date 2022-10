Cieco e invalido esce dal carcere a Genova | va al ristorante e legge il menu | scoperto a Livorno | ma ora è latitante

In carcere aveva un addetto all'accompagnamento, perché ipovedente e costretto su una sedia a rotelle. Così al detenuto , un uomo originario di Monza arrestato per spaccio di droga e omicidio , era ...Il pusher ora è latitante Argomenti trattati Pusher scarcerato perchée in sedia a rotelle, ma in realtà è un falsoPerchè il 40enne di Monza era stato arrestato e come è riuscito a ...In carcere aveva un addetto all'accompagnamento, perché ipovedente e costretto su una sedia a rotelle. Così al detenuto, un uomo originario ...Viene scarcerato perché non poteva più vedere ne camminare, ma si scopre che è un falso invalido. Il pusher ora è latitante ...