Basket | Marzia Tagliamento | “Moncalieri con più ambizione in questa stagione Nazionale? Spero di essere utile sempre”

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Dopo tre giornate di campionato con l’Akronos, è già chiaro quale sarà una delle punte di diamante della squadra.ha deciso di ripartire dal Piemonte, e lo ha fatto nel migliore dei modi: avvio in sordina con il Geas, nell’Opening Day, per poi esplodere, letteralmente, contro Faenza: 35 punti, il massimo in carriera in Serie A1. E poi ancora i 16 contro San Martino di Lupari, molti dei quali quasi utili a recuperare la partita. Di seguito un estratto della videointervista che è possibile trovare, in forma integrale, in fondo. Sulle ultime partite: “La partita di domenica è stata molto combattuta, ma mercoledì contro Faenza era la prima in casa e anche la prima vittoria. Ed è stata importante perché volevamo rifarci della partita di sabato, la sconfitta nell’Opening Day. Quando le partite sono importanti le ...