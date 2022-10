Agenzia ANSA

Pile di equipaggiamenti militari russi distrutti e arrugginiti, che vanno dalle carcasse dei carri armati ai resti degli aerei militari, si accumulano nella citta' di Lyman, nell'orientale recentemente liberata. 12 ottobre 2022... ritiene che le truppe bielorusse potrebbero non prendere parte alla guerra in. 'Ne dubito ... Come riporta il Guardian, Viaorka ha inoltre aggiunto: 'Non abbiamo le truppe o l'... Ucraina, equipaggiamento russo distrutto a Lyman - Mondo Pile di equipaggiamenti militari russi distrutti e arrugginiti, che vanno dalle carcasse dei carri armati ai resti degli aerei militari, ...I dipendenti del servizio di emergenza statale hanno soccorso una famiglia che era sotto le macerie a seguito di un attacco missilistico notturno da parte dell’esercito russo sulla città di Zaporizhzh ...