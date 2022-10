Spalletti | “Qualificazione merito dei calciatori” | poi la notizia su Osimhen!

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Questa sera il Napoli di Lucianoha sconfitto l’Ajax con una storica vittoria per 4-2, la quale concede agli azzurri l’accesso alla fase ad eliminazione diretta della Champions League, prima squadra qualificata in Italia e terza in Europa assieme al sorprendente Brugges e alla corazzata City di Pep Guardiola. Durante il post-partita è intervenuto ai microfoni di Sky Sport l’allenatore del Napoli Luciano, di seguito le dichiarazioni del mister degli azzurri: Sull’atmosfera del MaradonaSi viene coinvolti dai tifosi, ma io sono il primo allenatore ad allenare dei ragazzi che hanno portato in campo l’orgoglio di tutto il popolo napoletano e la loro voglia di voler restare nella competizione Gli schemi? non ci sono più nel calcio e gli spazi non sono più fra le linee ma fra gli avversari è importante avere coraggio. Nell’ unica ...

... un dominio pressoché assoluto, e unaagli Ottavi di Champions League messa in tasca ...non attende tempo e pesca subito dalla panchina Osimhen, fuori da una quarantina di ...7,5 : il suo Napoli non si ferma più. Quattro vittorie su quattro in Champions eagli ottavi di finale conquistata con due giornate d'anticipo. Ajax: Pasveer 6 : il colpo di ...Le parole di Luciano Spalletti al termine della partita ... Le serate così sono sempre travolgenti, ha ammesso il tecnico. La qualificazione è merito di questi ragazzi che continuano sempre a far bene ...Questo Napoli è inarrestabile. Non è l’Ajax di un tempo, ma averne fatti dieci in una settimana è una prova di forza clamorosa per una squadra imbattuta in tredici uscite, con undici vittorie di cui n ...