OA Sport

...Gazoo WorldTeam e il suo co - pilota Jonne Halttunen si sono assicurati il loro primo titolo iridato con la vittoria aldella Nuova Zelanda. Al secondo posto il campione uscente,(...... dopo i due ottenuti da Sebastiene quello di Ott Tänak nel 2019. Oltretutto, Rovanper&...l'ultimo campione in rappresentanza di una nazione che ha contribuito a scrivere la storia dei. ... Rally, Ogier guarda al 2023 con un nuovo impegno part-time GAZOO Racing (GR) celebrated a spectacular one-two finish at Rally New Zealand, while Kalle Rovanperä recorded his name in the history books as the youn ...Ott Tänak and Martin Järveoja extend their run of consecutive podiums with Team Hyundai Motorsport at the New Zealand leg of the World Rally Championships.