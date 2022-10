Moto | Quartararo | ora 2 gare importanti ma non sono preoccupato

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Nel fine settimana ilmondiale fa tappa in Australia, terz'ultima gara della stagione 2022. Dopo Buriram, dove non ha raccolto punti, Fabione conserva solo due di vantaggio su ...

Nel fine settimana il motomondiale fa tappa in Australia, terz'ultima gara della stagione 2022. Dopo Buriram, dove non ha raccolto punti, Fabione conserva solo due di vantaggio su Francesco Bagnaia (219 a 217) e la lotta per il titolo piloti della MotoGP è apertissima. "Il risultato in Thailandia è stato molto deludente - ammette ...... Francesco Bagnaia paga un ritardo di appena due lunghezze dal leader Fabioe ha ... Quest'anno è riuscito ad avere molta costanza, anche se penso che la suasia inferiore alla nostra. È ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...E' arrivato il momento della verità per quanto riguarda il MotoGP, fanno però discutere le dichiarazioni assurde di Pecco Bagnaia ...