Genova | suggeriva ai suoi alunni le risposte degli esami via Whatsapp | indagato ex professore e 29 studenti

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Quando i finanzieri sono entrati in casa sua, lo hanno trovato con il cellulare in mano intento a inviare leai propri. Luca Goggi, exall’Eugenio Montale die dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Pra’ dal 2020, èper «falsa attribuzione di lavori altrui». Oltre a lui, anche a 29sono arrivati a casa gli avvisi di conclusione delle indagini. Tutti allievi, o ex allievi, della facoltà di Economia aziendale del capoluogo ligure. Le prime segnalazioni risalgono tra il 2018 e il 2019. Alcuniavevano notato qualcosa di strano durante l’esame scritto di Ragioneria generale. Un gruppo di, che prendeva ripetizioni da Goggi, aveva ...

Luca Goggi , ex professore all'Eugenio Montale die dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo di Pra' dal 2020, è indagato per " falsa attribuzione di lavori altrui ". Oltre a lui, anche ...... i finanzieri del comando provinciale diavevano trovato il professore a casa sua, cellulare in mano, mentreai propri alunni le risposte per superare gli esami. Il tutto mentre un ...Il figlio dell'armatore, la nipote del monsignore, fino ai familiari di un manager della Piaggio e di un ex consigliere regionale. Giovani rampolli della Genova bene che si ritrovano nei guai perchè a ...