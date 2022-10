Benzina | Qe | prezzi in aumento | diesel servito oltre 2 euro

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) ROMA –diancora in salita sulla rete carburanti per effetto degli aumenti dei giorni scorsi, con ilche – a livello medio – ha superato i 2al litro. Lo fa sapere Quotidiano energia, sottolineando che il prezzo medio nazionale praticato dellain modalità self è tornato sopra 1,7a 1,701al litro (1,691 il dato precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,685 e 1,715al litro (no logo 1,686). Il prezzo medio praticato delself si posiziona a 1,872al litro (contro 1,840), con le compagnie tra 1,861 e 1,893al litro (no logo 1,855). Quanto al, per la ...