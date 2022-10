Ucraina | Zelensky al G7 | “No dialogo con Putin” e chiede altre armi

(Di martedì 11 ottobre 2022) (Adnkronos) – ”Non ci può essere alcuncon l’attuale leader russo, che non ha futuro. Dobbiamo riconoscere questa ovvietà”. Lo ha ribadito il presidente ucraino Volodymyrrivolgendosi ai leader del G7. ”Ci possono essere colloqui solo con un altro leader della Russia, che rispetti la Carta delle Nazioni Unite, i principi fondamentali dell’umanità e dell’integrità territoriale dell’, o in una configurazione diversa, in modo che il leader terrorista non abbia l’opportunità di influenzare decisioni chiave”, ha aggiuntosecondo cui “c’è solo una persona che in questo momento sta bloccando la pace, e questa persona è a Mosca”. Il leader ucraino intervenendo al summit è quindi tornato aree sanzioni. ”La Russia ha iniziato ...

