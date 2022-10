Tranquilli | può capitare a tutti | non solo ai puncicati

Leggi su romadailynews

(Di martedì 11 ottobre 2022) – Puòdi rimanere vittime di un evento simile, puòa inoculati e a non inoculati. Ciò che preoccupa è l’aumento enorme che si registra dopo la diffusione delle punturine. E, curiosamente, in specie tra chi, per obblighi di lavoro o per fiducia nelle istituzioni, si è sottoposto alla puncicatura. (Ard)